Kroenke se lance dans le vin

Que ce soit au moment de recruter des joueurs pour son club, ou lorsqu'il s'agit d'investir pour étendre les activités de son entreprise, Stan Kroenke a toujours été attiré par les bons produits issus du terroir français.Le boss d'Arsenal est devenu actionnaire majoritaire du domaine viticole Bonneau du Martray, en Côte-d'Or. Un accord a été trouvé aujourd'hui entre l'homme d'affaire américain et la famille Le Bault de la Morinière, propriétaire des lieux depuis près de deux cents ans. Le domaine est particulièrement connu pour ses deux Grands Crus : le Corton et le Corton-Charlemagne.Dans un communiqué, Jean- Charles Le Bault de la Morinière a insisté sur les perspectives internationales offertes par cette collaboration : «Visiblement, les dirigeants d'Arsenal sont plus occupés à dépenser leurs millions dans les plaisirs de la vie plutôt que sur le marché des transferts.