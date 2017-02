Krasnodar surprend le Fener

0

Avant d’en découdre, il avait un large sourire, l’assurance à peine dissimulée et ces mots, empreints d’une présomption mal placée : «» Reste que les beaux desseins clamés par Dick Advocaat n’ont pas résisté à la réalité et son Fenerbahçe a logiquement subi la loi de Krasnodar (1-0), ce jeudi.Pour la première confrontation de l’histoire entre les deux formations, les Russes ont délicatement évité l’étape des préliminaires. Dès l’entame du match, Claesson profite du laxisme de la défense turque pour reprendre d’une tête plongeante un centre de Wanderson . Privé de Van Persie et Škrtel, le Fener est méconnaissable au Krasnodar Stadium et ne montre absolument rien. Les partenaires d’un Charles Kaboré très actif sont d’ailleurs tout proches d’en profiter à nouveau. Mais la volée du gauche de Podberezkin est captée par Volkan Demirel (38) et Smolov enlève trop sa frappe à l’entrée de la surface (45). Pas franchement plus inspirés au retour des vestiaires, les Stambouliotes doivent attendre l’heure de jeu passée pour déclencher leur première frappe par l’intermédiaire de Moussa Sow (67). Bien en place, l’équipe d’ Igor Shalimov manque de peu de doubler la mise, mais Pereyra bute sur un Volkan vigilant (76). Les réactions timides de Fernandão (82) et Potuk (89), qui sollicitent Krystyuk en fin de match, ne changent rien.Pour sa deuxième campagne européenne, Krasnodar , fort de ce succès étriqué, est en bonne voie afin de se qualifier pour la première en 8de finale de C3. Le Fener, déjà décroché en Süper Lig (4au classement), devra montrer un visage bien plus conquérant au retour s’il veut vraiment se montrer à la hauteur de ses ambitions déclarées.