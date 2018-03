Kostas, l’autre face

Décevant depuis son arrivé très médiatisée à Marseille cet été, Konstantínos Mítroglou se montre enfin ces dernières semaines. En témoigne son but décisif contre Toulouse en fin de match. Alors, l’attaquant peut-il vraiment devenir un acteur important de la fin de saison olympienne ?

Marseille Lyon Ligue 1 Diffusion sur

Vidéo

Du kif, enfin

Thank you all very much for your kind and warm wishes for my birthday! I'm very happy to combine my return to action with an important goal which gave OM a valuable victory! We continue stronger! ?#TeamOM — Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 12 mars 2018

Un ratio impressionnant... depuis février

Ceux qui le connaissent ont confiance

Par Florian Cadu

Propos de FM recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un moment qui fait du bien. Le genre d’actions où tout se coordonne idéalement, où tout se synchronise parfaitement. De la passe bien appuyée d’Hiroki Sakai au positionnement à la limite du hors-jeu de Konstantínos Mítroglou. De la remise de ce dernier pour Dimitri Payet à la feinte de celui-ci. Des courses de chacun au centre du Français. Et, bien sûr, de l’envolée gymnastique du Grec à son ballon qui rebondit sur l'intérieur de la barre transversale avant de trouer les filets d’Alban Lafont. On joue la 78minute de ce Marseille-Toulouse coincé à 1-1 depuis le quart d’heure de jeu, Kostas vient de donner l’avantage décisif à son équipe et les supporters olympiens exultent. L’OM récupère trois points et sait à qui il les doit. Ce genre de scènes, les fans marseillais l’ont, pour le moment, trop rarement vécu cette saison. Et Mítroglou l’a trop rarement goûté. Raison pour laquelle l’avant-centre ne cache pas son bonheur le lendemain du match – jour de ses trente ans –, publiant sa joie en anglais sur Twitter : «» L’ancien du Benfica Lisbonne a raison de profiter. Car depuis l’été 2017 et son arrivée retentissante largement relayée par les médias dans un club qui avait fait monter la sauce en se mettant publiquement à la recherche d’un « grand attaquant » , le bonhomme a vécu des moments compliqués.Continuellement moqué, le buteur a longtemps déçu, ne plantant que deux malheureux buts en 2017 avec sa nouvelleet étant embêté par un pépin physique jusqu’en octobre. «, pose François Modesto, qui a joué un an et demi avec lui à l’Olympiakos.. » Autrement dit, les amoureux de l’OM, qui attendaient du Olivier Girou, du Arkadiusz Milik ou du Stevan Jovetić, ont pu se sentir un peu trahis en observant débarquer Konstantínos Mítroglou. Et auraient donc rejeté leur frustration sur l’ex de Fulham, pas aidé par ses prestations insuffisantes.Reste que depuis février, Mítroglou semble reprendre du poil de la bête. En cinq apparitions (trois en Ligue 1, une en Coupe de France, une en Ligue Europa) dont seulement deux titularisations, et malgré une blessure qui l’a éloigné des pelouses pendant presque un mois, l’international a frappé à cinq reprises. Des statistiques rendues séduisantes grâce à son triplé inscrit lors du facile 9-0 administré à Bourg-Péronnas, c’est vrai, mais qui auraient pu prendre encore plus d’épaisseur si le joeur n’avait pas offert son penalty à Clinton Njie durant la même partie. Bref, si elle peut paraître un poil fade pour certains, l’embellie existe réellement.Un regain de forme qui peut s’expliquer par la zénitude du garçon, selon Modesto : «» La barbiche peut également compter sur son entraîneur, qui l’a toujours soutenu publiquement. Fin janvier, Rudi Garcia estimait ainsi en conférence de presse que Marseille aurait «» parce que «» , tout en assurant que son protégé était «» .Le 23 février, après la défaite à Braga (1-0) durant le seizième de finale de finale retour, le technicien français a également souligné qu’il avait «» . Un discours de façade ? Peut-être. Mais ces mots demeurent toujours importants pour un attaquant en manque de buts. Dès lors, peut-on espérer de Mítroglou qu’il devienne un pion essentiel dans la fin de saison phocéenne, que ce soit dans le cadre d’une épopée en Ligue Europa ou dans la quête de podium en Ligue 1, en tant queou dans la peau d'un potentiel titulaire ? «, répond sans hésiter Modesto.» Alors, gageons que le meilleur soit à venir.