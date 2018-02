Kosovo : Challandes bientôt sélectionneur

2

Le Kosovo aura dans les prochains jours un nouveau coach, après le départ d’ Albert Bunjaki en octobre dernier et l’intérim assuré par Muharrem Sahiti lors du match amical remporté face à la Lettonie (4-3) le 13 novembre à Mitrovica.Il s’agit du Suisse Bernard Challandes (66 ans), qui n’avait plus de boulot depuis le 30 mars 2015 et sa démission du banc arménien. Challandes, qui a entraîné de nombreux clubs suisses (La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Young Boys Berne, Servette Genève, FC Zurich, FC Sion , Neuchâtel Xamax, FC Thoune ) ainsi que la Nati des moins de 21 ans entre 2001 et 2007, est sur le point de finaliser son engagement avec le Kosovo . «» , a expliqué Fadil Vokrri, le président de la Fédération kosovare.Si tout se passe comme prévu, Challandes pourrait faire ses débuts au mois de mars, à l’occasion des matchs amicaux face à Madagascar (24 mars à Saint-Leu-la-Forêt) et au Burkina Faso (27 mars à Franconville). Lesentameront face à ces deux sélections africaines leur préparation en vue de la Ligue des nations, où ils seront opposés à Malte , aux îles Féroé et à l’ Azerbaïdjan