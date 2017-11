Kondogbia : « Hors football, je ne suis pas à vendre ! »

1

3 puntos ! Gracias Dios #larebellionestenmarcheApoyo a las personas explotadas en Libia #Libertad pic.twitter.com/q1ysZJy03v — Geoffrey Kondogbia (@Geo_Kondogbia) 19 novembre 2017

AC

À Valence depuis le début de la saison où il s'éclate comme un poisson dans un aquarium, Geoffrey Kondogbia a confirmé cette tendance ce dimanche lors du déplacement à Barcelone. L'ancien milieu de terrain de Monaco a ouvert le score lors de la victoire des siens face à l' Espanyol (0-2) et a célébré son but en rendant hommage aux victimes de l'esclavagisme.Le natif de Nemours n'a pas hésité à apporter son soutien aux migrants vendus en tant qu’esclaves en Libye , en dévoilant un T-shirt orné d'un message : «» Un message qui fait écho au tweet posté par le joueur caennais Alexander Djiku , indigné lui aussi par cette triste actualité.Plusieurs footballeurs, dont Paul Pogba , ont apporté leur soutien à cette cause ce week-end.