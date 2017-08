Kondogbia et Valence, le réveil simultané ?

Prêté par l’Inter au FC Valence pour un an avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros, Geoffrey Kondogbia pourrait bien devenir le gros frisson ché de cette Liga 2017-2018. Une année charnière pour le Kondog, qui peut encore garder la Russie en ligne de mire.

« Jouer défensif, ce n’est pas le jeu de Kondogbia »

Prise de conscience et rêve bleu

C’est une nouvelle qui enchante les amateurs du style. Une signature à la caméra façon Rolland-Garros, et hop, Geoffrey Kongdobia annonce son retour en Liga dans un tweet du FC Valence , quatre années après avoir quitté l' Espagne . Quatre longues années, devrait-on même dire. Car durant sa saison 2012-2013 au FC Séville , l’originaire de la Seine-et-Marne a clairement séduit un Sánchez-Pizjuán toujours friand de sucreries techniques, dribbles en tout genre et passes délicieuses. Entre-temps ? Le Kondog a donné de son savoir-faire à l’AS Monaco pendant deux belles années, ponctuées par un transfert à l’ Inter lors de l’été 2015 pour 40 millions d’euros. Et alors que la Botte attend le milieu de terrain comme le métronome de l’entrejeu, son rendement fait plouf, malgré un bon début de saison 2015-2016. Mis sur le banc par Roberto Mancini , Kondogbia grince des dents et va toucher le fond du puits cet été, lorsque le milieu est l’auteur d’un but contre son camp hallucinant dans l’International Champions Cup contre Chelsea . Un lointain souvenir désormais.Arrivé à Valence en léger manque de confiance, Kondogbia vient pour retrouver le sourire après une progressive mise à l’écart milanaise. Une affaire que Jocelyn Angloma, ancien joueur de l’ Inter et de Valence, juge positive. «, explique l’ancien Marseillais.» Coach à succès lors de son passage à Villarreal Marcelino García Toral est en effet expert dans l’art de sublimer ses milieux de terrain : Bruno Soriano , Denís Suárez ou Samu Castillejo peuvent ainsi en témoigner.À la recherche de son charme d’antan, Valence vient peut-être de découvrir son nouveau talent du milieu de terrain, capable de former une paire de milieux relayeurs idéale avec le capitaine de l’équipe Dani Parejo . Et d’oublier dans le même temps une mauvaise expérience en Italie . «, ajoute Angloma.» Et savoir manier la gonfle, c’est plutôt le dada de Kondogbia.Si Kondogbia brille au sein descette saison, sa réussite individuelle devrait aller de pair avec un sérieux regain au classement pour le FC Valence, deux fois douzièmes en 2015-2016, puis 2016-2017. Deux saisons indignes du prestige du club, d'après Angloma. «Et pour cause : le 14 juin 2018 sera le jour J du début de la Coupe du monde en Russie. Un événement auquel Kondogbia peut légitimement prétendre. «, analyse Angloma.» C’est tout ce que la France lui souhaite.