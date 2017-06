Kompany d’assurance ?

Rappelé en équipe nationale après près de deux années d’absence, Vincent Kompany doit son retour à une force mentale impressionnante qui lui a permis de passer outre ses nombreuses et pénibles blessures. De là à constituer à nouveau le présent de Manchester City et de la Belgique ?

1

Le déclic de Londres

Le pouvoir du crâne

Par Florian Cadu

Propos de Junior Ngalula recueillis par FC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

601 jours. 601 longues journées qu’il n’a pas étrenné le maillot des Diables rouges lors d'un match officiel. Une éternité pour Vincent Kompany , ancien capitaine indiscutable et indiscuté de son pays. Alors forcément, quand Roberto Martínez a officialisé son retour en sélection pour le match amical contre la Tchéquie et la rencontre qualificative pour le Mondial russe en Estonie , les sourires se sont affichés sur beaucoup de visages. Ennuyé par des blessures depuis désormais plusieurs années, le défenseur était considéré comme terminé pour certains. Bah non. Kompany est toujours là.Tout a (re)démarré à Londres face à Chelsea , le 5 avril dernier. Titulaire surprise dans l’axe aux côtés de John Stones alors qu’il n’avait plus foulé une pelouse en championnat depuis le 19 novembre et qu’il restait sur dix-sept petites parties de Premier League en près de deux années, Kompany dispute ce jour-là l’intégralité de la rencontre et retrouve le kiff du terrain malgré la défaite. Un plaisir partagé par Pep Guardiola, qui le complimente en conférence de presse : «» Le principal intéressé, lui, n’est pas étonné de sa prestation – «» , assure-t-il sur SFR Sport –, mais a tout de même récemment parlé de déclic en zone mixte pour décrire cet événement : «Effectivement, après le combat face aux, Vincent enchaîne sept titularisations sur les huit journées restantes. Dans ces conditions, normal de le revoir en sélection, estime Junior Ngalula, ami de longue date et directeur sportif du BX Brussels : «» Avec lui, les, qui n’ont jamais trouvé la bonne formule en charnière centrale cette saison, n’ont perdu qu’une fois (contre Chelsea , donc) pour cinq victoires et deux nuls, et n’ont encaissé que six buts. Sans oublier que l’arrière a planté à trois reprises. Pas mal pour un mec qu’on n’avait pas revu au top niveau depuis tant de temps.Dès lors, comment expliquer cede l’enfer pour celui qui a connu quinze blessures en l’espace de trois ans ? «, éclaire Junior Ngalula.» Interrogé par la RTBF, Kompany a confirmé : «"Le grand-père est de retour"» Un discours qui en dit long sur le mental d'acier du bonhomme.Aujourd'hui, les ambitions de l’ancien colosse d’Hambourg sont très claires : redevenir le joueur qu’il était avec Manchester, et gagner la Coupe du monde 2018 en Russie (pour ce qui sera certainement sa dernière compétition avec la Belgique , comme il l’a évoqué). Peut-il le faire ? Son entourage y croit en tout cas dur comme fer. Junior Ngalula : «» Guardiola (site officiel du club anglais) : «» Martínez (Sudpresse) : «» Qu’ Eden Hazard conserve le brassard importe peu : le boss, c’est encore lui.