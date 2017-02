Kompany au chevet d'un fan mourant

0

David Burns a 74 ans et souffre d'un cancer de la gorge, incurable selon les médecins. Après plusieurs chimiothérapies inefficaces, sentant que son heure peut survenir n'importe quand, il confie à sa famille ce qui s'apparente à une dernière volonté : rencontrer Vincent Kompany La famille se plie alors en quatre pour tenter de réaliser le souhait de ce supporter de longue date des. Et miracle, le club répond positivement à sa demande. Voilà donc le capitaine belge parti pour cent cinquante kilomètres de route à la rencontre d'un de ses fans. L'émotion était bien sûr palpable, mais la simplicité de Kompany a aidé à donner une touche de normalité à cet événement pas banal.Les deux hommes ont passé une heure ensemble, à échanger des anecdotes et des souvenirs de jeunesse de David Burns, avant que Vincent Kompany ne se prête au jeu de la séance photo avec toute la famille et n'offre un maillot dédicacé à son fan. «» , a confié sa femme auCe diable de Vince The Prince n'a décidément pas volé son surnom.