Kombouaré met un coup de pression à Dupraz

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Faut pas le chauffer, Antoine.Samedi soir, au cours de la victoire (2-1) de Guingamp contre Toulouse en Ligue 1, un accrochage a eu lieu entre les entraîneurs des deux équipes. Antoine Kombouaré reprochait en effet à Pascal Dupraz de l'avoir interpellé parce qu'il parlait à l'arbitre : «(Fernandez)Moins en verve que d'habitude, l'entraîneur de Toulouse est revenu à la fin du match sur cette escarmouche : «En revanche, la tension n'était pas complètement redescendue du côté de l'entraîneur guingampais, et visiblement, le Kanak, adolescent, devait aimer régler ses problèmes à la sortie de l'école : «Mayweather vs McGregor, un combat moins attendu qu'une confrontation dans le bureau entre Kombouaré et Dupraz.