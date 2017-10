Kolo Touré adjoint de Wilmots en Côte d'Ivoire

2

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis qu'il a raccroché les crampons en mai dernier, Kolo Touré n'a pas perdu de temps. Déjà adjoint auprès de Brendan Rodgers au Celtic (où il a terminé sa carrière) et assistant en équipe nationale locale et olympique à la Fédération ivoirienne, l'ancien défenseur d' Arsenal a ajouté une nouvelle ligne à ses fonctions actuelles.La FIF a annoncé hier que le grand Kolo (36 ans) allait également devenir le bras droit de Marc Wilmots (arrivé cette année à la tête des Éléphants) en équipe nationale A, afin de «» . Les champions d'Afrique 2015 sont actuellement en tête de leur groupe dans les éliminatoires pour le Mondial.Pendant ce temps-là, Didier Drogba et ses 39 printemps continuent de s'éclater sur les pelouses, de l'autre coté de l'Atlantique.