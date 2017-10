Kolarov dompte le Toro

Torino (4-2-3-1) : Sirigu – De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Molinaro – Rincón, Baseli – Iago Falque, Ljajić, Niang – Sadiq. Entraîneur : Siniša Mihajlović



AS Roma (4-3-3) : Alisson – Florenzi, Juan Jesus, Moreno, Kolarov – Pellegrini, De Rossi, Strootman – Nainggolan, Džeko, El Shaarawy. Entraîneur : Eusebio Di Francesco

Longtemps incapable de fusiller Salvatore Sirigu, la Roma a dû s'en remettre aux services d'un professionnel.Son nom ? Aleksandar Kolarov. Méthodique, serein comme un tireur d'élite, le Serbe a lentement cerné sa proie, patientant plusieurs secondes avant d'envoyer une galette sur coup franc dans la lulu de Salvatore Sirigu.Un pion salvateur. Car la Louve a eu toutes les peines du monde pour trouver la faille face à une formation du Toro diminuée par l'absence d'Andrea Belotti, toujours blessé. Comme anesthésiés en première mi-temps, lesne se créent presque aucune occasion et laissent les attaquants grenats s'illustrer. Mais Adem Ljajić n'est pas dans un grand jour, alors que l'avant-centre nigérian du Toro, Umar Sadiq, peine à faire honneur à son blase en ne mettant pas franchement au supplice l'arrière-garde desUn peu plus inspirés en seconde période, les poulains d' Eusebio Di Francesco retrouvent enfin le chemin de la surface adverse, sans pour autant trouver la faille. Du moins jusqu'à ce qu'Aleksandar Kolarov y aille de son petit chef-d’œuvre.C'est tout et ça suffit pour la Roma, qui se contente d'une victoire a minima. Et reprend sa marche en avant en Serie A, après sa défaite face au Napoli lors de la précédente journée.