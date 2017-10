Koeman chambré par l'arbitre d'Everton-Lyon

Vidéo

Bas Nijhuis, le roi desJeudi, le match de Ligue Europa entre Everton et Lyon (1-2) a été d'une extrême tension. Le club de Liverpool risque même une sanction disciplinaire, à la suite d'une bagarre générale intervenue après un accrochage entre Ashley Williams et à peu près tout le département du Rhône. Le Hollandais Bas Nijhuis, l'arbitre qui officiait ce soir-là, est revenu à la télévision néerlandaise sur son échange avec l'entraîneur des, son compatriote Ronald Koeman , au coup de sifflet final.Le technicien de 54 ans était venu voir l'arbitre à la fin du match pour lui demander pourquoi il n'avait donné que cinq minutes d'arrêts de jeu. La réponse de M. Nijhuis ? «"Tu peux toujours venir comme ça dans le rond central et faire ton cinéma, mais même si je vous laissais jouer un quart d'heure de plus, vous n'arriveriez pas à marquer." »Plus personne ne respecte Ronald Koeman