Kluivert se méfie du match retour face au Barça

Mieux vaut prévenir que guérir, paraît-il...Malgré le 4-0 incroyable du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone Patrick Kluivert , qui connaît un peu la maison catalane pour y avoir joué entre 1998 et 2004, se méfie comme de la peste du retour au Camp Nou.Le directeur du football du Paris Saint-Germain est convaincu que le Barça doit être en train de préparer ce match comme une finale, pour se venger de l'humiliation de la Saint-Valentin, et que l'appui des supporterspeut être décisif. «» , a-t-il expliqué dans une interview au. Pour l'ancien attaquant, «Alors, le PSG peut-il vraiment enchaîner la plus grande prestation de la période qatarie avec la pire désillusion de son histoire ?