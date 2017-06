Kluivert quitte le PSG

AH

Au revoir et non merci.Pressenti depuis plusieurs jours, le départ de Patrick Kluivert est acté. Arrivé en juillet 2016 au poste de directeur du football du PSG , le Néerlandais «» selon Nasser Al-Khelaifi. Une définition du long terme à revoir pour les Parisiens, qui l'ont poussé vers la sortie après une petite saison en nommant un nouveau directeur sportif : Antero Henrique Kluivert a refusé la proposition de reclassement de son poste, qui en faisait un ambassadeur du PSG , avant d'annoncer son départ aux salariés du club. À l'heure du bilan, difficile de dire ce qu'a apporté ou non le Néerlandais.L'herbe est toujours Kluivert ailleurs.