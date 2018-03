Kluivert futur entraîneur d'Oxford ?

1

Sumrith Thanakarnjanasuth, le nouveau propriétaire du club d'Oxford dont le nom fait fantasmer les joueurs de Scrabble, souhaite que Patrick Kluivert rejoigne l'actuel 16(sur 24) de League One (D3 anglaise). Selon le, le businessman espère conclure un accord cette semaine.L'homme d'affaires thaïlandais pense que l'ancien attaquant de Lille et du Barça apportera de l'expertise et du glamour au poste d’entraîneur dans le club dans lequel il vient d'investir. L'ex-buteur de l'Ajax Amsterdam n'a qu'une expérience en tant qu’entraîneur principal, avec la sélection de Curaçao entre 2015 et 2016. Oxford est actuellement sans entraîneur depuis que le Barcelonais Pep Clotet a été limogé en janvier dernier.On souhaite à Kluivert plus de succès que dans l'organigramme du PSG.