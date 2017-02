Klopp réagit après le nul contre Chelsea

0

JD

Le Klopp Circus continue sa tournée.Ce lundi, on jouait la 23journée de Premier League avec, entre autres, le choc entre Liverpool et Chelsea. Les Londoniens ramènent un précieux point d'Anfield, là où les Liverpuldiens ont réussi à limiter les dégâts.Repéré pour avoir hurlé sur le quatrième arbitre après que le juge de champ a sifflé un penalty pour lessuite à une faute de Matip sur Costa dans la surface, Klopp s'est finalement excusé auprès de l'intéressé... après que Mignolet a paradé la sentence. «» a réagi le technicien allemand en zone mixte.Ce diable de Costa qui, selon Klopp, serait l'élément décisif dans la réussite de Chelsea cette saison : «» .Klopp et Costa, c'est "je t'aime moi non plus".