Klopp au Barça ?

Après la déroute barcelonaise au Parc des Princes (4-0), mardi dernier, il fallait bien trouver un responsable. Et qui d'autre que l'entraîneur pour assumer la responsabilité d'un tel échec ? En tout cas, comme trop souvent dans ces cas-là, c'est bien le coach, en la personne de Luis Enrique , qui a été la principale cible des critiques.Alors, histoire d'apaiser les choses, le président barcelonais, Josep Maria Bartomeu , a réaffirmé son soutien au technicien espagnol en marge de la rencontre entre le Barça et Leganés : «. »Pas vraiment de quoi faire taire les rumeurs. Et surtout pas celles venant d' Angleterre . En effet, selon le, les dirigeants barcelonais auraient des vues sur un certain Jürgen Klopp . Pas certain, toutefois, que lede Liverpool soit partant pour lâcher son entraîneur, sous contrat jusqu'en 2022 sur les bords de la Mersey.Après, faut avouer que Klopp sur le banc du Barça , ça aurait vraiment de la gueule...