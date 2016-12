Klopp amène ses troupes voir un match au Camp Nou

170

Lefaçon Jürgen Klopp Après la difficile défaite de Liverpool sur la pelouse de Bournemouth dimanche (4-3) , alors que ses joueurs gagnaient 3-1 à quinze minutes du terme, Jürgen Klopp a amené son groupe à Barcelone pour un petit stage improvisé de deux-trois jours.Au programme, entraînements dans la chaleur catalane et match de Ligue des champions Barcelone - Borussia Mönchengladbach au Camp Nou, comme le déclare le. Une bien belle initiative pour resserrer les liens de l'équipe et repartir de l'avant en championnat après ce petit coup d'arrêt.Lespourraient en profiter pour kidnapper Luis Suárez au passage, et y laisser un Mamadou Sakho qui compléterait la collection des gauchers français à Barcelone.