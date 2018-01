Klavan sabre le champagne à Burnley

291

Burnley (4-5-1) : Pope - Bardsley, Mee, Tarkowski, Taylor - Gudmundsson, Defour, Hendrick, Cork, Arfield - Barnes. Entraîneur : Sean Dyche.



Liverpool (4-3-3) : Mignolet - Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Gómez - Wijnaldum, Can, Lallana - Oxlade-Chamberlain, Solanke, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

2018 commence en beauté pour Liverpool ! À l'issue d'une fin de match improbable, lesont arraché les trois points grâce à la paire Lovren/Klavan.Deux jours après la victoire contre Leicester Jürgen Klopp fait tourner son effectif : Mohamed Salah et Philippe Coutinho sont laissés au repos, il y a pas moins de sept changements dans le XI de départ. Lesronronnent pendant une heure, et il faut attendre un exploit personnel de Sadio Mané pour débloquer la situation. Le Sénégalais reçoit le ballon dos au but, se retourne et allume la lucarne du pied gauche, 1-0.Alors que Dejan Lovren trouve le moyen d'envoyer le cuir sur le toit de la tribune latérale de Turf Moor, les hommes de Sean Dyche poussent en fin de match et finissent par être récompensés, lorsque Johann Gudmundsson place une tête rageuse au deuxième poteau. 1-1 à la 87minute. Mais Liverpool va réussir à retourner la situation grâce à sa défense centrale !Au bout du temps additionnel, sur un long ballon de la dernière chance, Lovren s'impose dans les airs et Ragnar Klavan conclut l'action. 2-1, avec ce succès, Liverpool revient à hauteur de Manchester United et une longueur de Chelsea