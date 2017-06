Klaassen et Pickford à Everton

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Everton vient de lâcher les budgets de Guingamp et Toulouse pour recruter deux joueurs.Davy Klaassen, le milieu offensif de l'Ajax et Jordan Pickford, gardien de Sunderland, viennent de signer avec Everton pour respectivement 27 et 34 millions d'euros. Les deux joueurs se sont engagés pour une durée de cinq ans.Le Néerlandais, qui a brillé cette saison en Europa League et en Eredivisie avec notamment 14 buts en championnat, rejoint son compatriote Ronald Koeman , entraîneur des. L''Anglais de 23 ans devient lui le gardien britannique le plus cher de l'histoire avec ce transfert.Tout ça pour finir au mieux septième de Premier League.