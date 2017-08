Kjær à Séville, c'est signé

FL

Ça lui allait bien pourtant ce maillot jaune et bleu, avec sa tignasse blonde.Après l' Italie (US Palerme ), l' Allemagne VfL Wolfsburg ), la France LOSC ) et la Turquie Fenerbahçe ), Simon Kjær poursuit son séjour Erasmus en Espagne , où il s'est engagé jusqu'en 2021 au le FC Séville . Le défenseur central de 28 ans a signé pour environ 13 millions d'euros. Avec une responsabilité à assumer : remplacer Adil Rami , parti à Marseille