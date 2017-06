Kita mis à la porte par la DNCG

HL

On ditdans le langage scolaire.Waldemar Kita ne fait pas vraiment partie de la grande famille du football français et il l'a encore montré. Il y a plus d'une dizaine de jours, le mercredi 7 juin, lors du passage du FC Nantes devant la DNCG, le président nantais a été renvoyé de l'audition.En réalité, le ton est vite monté entre le Franco-Polonais et le gendarme financier. Le président de la commission, Henri Tcheng, a alors décidé de suspendre les discussions et donné l'ordre à Kita de prendre la porte.Ce petit écart de conduite n'a finalement pas eu d'incidence sur le futur du FCN puisque le budget du club a été validé. Les Canaris ne sont assujettis à aucune sanction d'encadrement de la masse salariale ou de recrutement limité.