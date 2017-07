Kita malmené à Lausanne

AH

Parti à Annecy pour se préparer, le FC Nantes pensait être à l'abri des tensions entre son président Waldemar Kita et les supporters. Pas de bol, les Canaris ont choisi la Suisse, où l'homme d'affaires franco-polonais n'a pas laissé un bon souvenir. À la tête du FC Lausanne de 1998 à 2001, Kita est toujours tenu pour responsable de la faillite du club en 2003.Quelle bonne idée alors d'affronter ce même club en match amical de pré-saison ! Prévue à Annecy-le-Vieux pour éviter les risques, la rencontre a tout de même été marquée par quelques injures à l'égard du président nantais. Ce sont d'abord des supporters suisses qui l'ont insulté copieusement avant le match, avant que leurs homologues nantais ne prennent la relève en fin de partie avec une banderole «» .Kita est prévenu, il faudra faire plus qu'attirer Ranieri et changer les sièges de la Beaujoire pour calmer les supporters nantais.