Kita a rencontré Ranieri

Le FC Nantes , champion de France 2018 ?Après le départ de Sérgio Conceiçào, le FC Nantes s'active pour retrouver un entraîneur et le président du club, Waldemar Kita , s'est déplacé en personne, hier dimanche, à Paris afin de rencontrer Claudio Ranieri . L'entraîneur italien de 65 ans, libre depuis son débarquement de Leicester City, en février dernier, semble intéressé à l'idée de retravailler en France Toutefois, l'opération est loin d'être finalisée. À en croire le quotidien régional, l'ancien coach de la Roma ou de l'AS Monaco dispose de deux offres en Premier League dont une émanant du club de Crystal Palace . Accompagné de son agent, le champion d' Angleterre 2016 est donc venu en France uniquement dans l'optique d'écouter les arguments des dirigeants canaris. Aucune négociation n'est donc encore en cours. Néanmoins, le président Kita a de l'espoir et considère que «» que le technicien romain puisse débarquer à la Beaujoire, à en croire les propos relayés dans, dimanche.En espérant que Ranieri ne signe pas son contrat et souhaite partir un mois plus tard, cela rappellerait de mauvais souvenirs aux dirigeants nantais...