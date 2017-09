Kingsley Coman condamné pour violences conjugales

12

Et Kingsley cogna.L'attaquant du Bayern Munich a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Meaux à une amende de 5 000 euros dans une affaire de violences conjugales. L'international français avait reconnu les faits dès le mois de juin au moment de sa garde à vue et plaidait coupable.Coman doit aujourd'hui verser un euro de dommages et intérêts à son ex-compagne ainsi que prendre en charge l'intégralité des frais de justice.