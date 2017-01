King Kazu prolonge jusqu'à cinquante ans

0

Voilà de quoi relancer le débat sur l'âge de la retraite.C'est peu dire que Kazuyoshi Miura a eu une carrière bien remplie. Ancien joueur de Santos, du Genoa ou du Dinamo Zagreb, le Japonais a fait ses débuts en pro en 1986. Plus de trente ans plus tard – et après être devenu international japonais de futsal en 2012 –, King Kazu joue toujours. Depuis 2005, il évolue au Yokohama FC, où il ne fait pas seulement office de modèle pour les jeunes. La saison dernière, il a ainsi joué vingt matchs et inscrit deux buts en D2 japonaise.À quarante-neuf ans, il n'a pas l'intention de raccrocher les crampons. L'attaquant né le 24 février 1967 vient d'être prolongé pour une saison supplémentaire, ce qui lui permettra de fouler les pelouses à l'âge de cinquante ans.