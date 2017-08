Kimpembe titulaire contre le Téfécé

KC

Le casting est tombé.Pour la première apparition de Neymar au Parc des Princes sous le maillot du PSG Unai Emery a décidé d'aligner son onze type, avec bien sûr la présence de la star brésilienne. Seul changement notable, la titularisation de Presnel Kimpembe à la place de Marquinhos Et du côté de Toulouse, même si Pascal Dupraz a promis de mettre le bus, on a opté pour une composition plutôt ambitieuse avec un carré offensif composé de Delort, Toivonen, Gradel et Durmaz.Areola - Alves, Silva , Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Di Maria, Cavani, Neymar Lafont - Amian, Dop, Jullien, Moubandje - Blin, Somalia - Gradel, Toivonen, Durmaz - Delort