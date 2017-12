2

La fin d'une époque.Plus fort que la dynastie des Kim nord-coréenne et Kim Kardashian réunies, Kim Källström va mettre un terme à sa carrière selon les médias suédois. Passé par l'OL durant six saisons où il a remporté trois fois la Ligue 1 et deux Coupe de France, le milieu international suédois a ensuite pas mal bourlingué en allant au Spartak Moscou, Arsenal, au Grasshoppers de Zurich pour finir depuis février au Djurgårdens IF.Le club suédois, qui évolue en première division, a d'ailleurs annoncé une conférence de presse à 14h en compagnie du coach et de Kim Källström, où le joueur devrait annoncer officiellement sa décision de raccrocher les crampons.Ah, cette belle époque où ce joueur magnifique était sur le banc parce qu'il y avait Juninho , Toulalan et Tiago devant lui...