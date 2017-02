Kim Källström signe en Suède

0

Kim Källström kommer hem! Var med Kim och Djurgården på Tele2 Arena hela säsongen du också: https://t.co/j1gyQPu8JX pic.twitter.com/8mCAYxSrbR — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) 10 février 2017

CP

? Pour beaucoup, le seul et unique Kim de la planète est Suédois et a traumatisé pas mal de gardiens de Ligue 1 lorsqu'il jouait à Rennes et Lyon Suite à son départ du Spartak en 2015, Kim Källström avait trouvé refuge en Suisse , au Grasshopper Zürich . Sans club depuis cet hiver, le milieu de terrain ne sera pas resté très longtemps au chômage puisqu'il vient de s'engager avec le Djurgardens IF. L'homme aux 131 sélections avec la Suède retrouve un club pour lequel il avait joué entre 2001 et 2004. Toutefois, il devra attendre avril prochain pour disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs puisque le championnat suédois est actuellement en trêve hivernale.En espérant qu'à l'inverse de son homonyme, il puisse retrouver les bijoux qui avaient fait sa marque de fabrique.