Kiki et Sambia quittent Niort pour Brest et Montpellier

MR

Les Chamois prennent de l'altitude.Deux joueurs niortais quittent ce lundi les Deux-Sèvres, à savoir David Kiki et Junior Sambia . Le premier débarque au Stade Brestois pour trois saisons. En Bretagne, l'international béninois de 23 ans partagera le poste de latéral gauche avec Quentin Bernard . Pour son ex-coéquipier, c'est cap au sud et le Montpellier HSC. Après une première offre repoussée par son club, le milieu de terrain de 20 ans formé à l'OL va s'engager dans l'Hérault et devenir le plus important transfert de l'histoire des Chamois, avec une indemnité de 2,2 millions d'euros.Rien de mieux que la peau de chamois pour dégraisser un effectif.