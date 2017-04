Khedira d'opéra

Mis dehors de la Maison-Blanche en raison de ses blessures à répétition et d'un style de jeu sans doute pas assez glamour pour la direction du Real, Sami Khedira opère une véritable renaissance à Turin, où son adaptation éclair au football italien fait le bonheur de Max Allegri. Pas très étonnant de la part d'un type qui se pose en modèle d'intégration et prône l'échange de cultures entre les peuples. Portrait d'un enfant de la mondialisation.



Joueur tactique

La Dolce Vita

Par Adrien Candau

Tous propos issus de La Repubblica, La Stampa, Tuttosport et La Gazzetta dello Sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Zéro. Soit le montant pour lequel le Real Madrid a lâché Sami Khedira à la Juventus à l'été 2015. En fin de contrat dans la capitale espagnole, l'Allemand part sans laisser de regrets du côté de la Maison-Blanche, où sa liste ininterrompue de blessures a fini par lasser. «» , expliquait Khedira quelques mois après son arrivée dans le Piémont. Sage décision. Près de deux ans plus tard, Sami sourit. Et la Juve avec lui.Pourtant, l'avènement de Khedira à Turin, qui fait de lui cette saison le deuxième joueur le plus utilisé par Allegri derrière Gonzalo Higuaín , a dans un premier temps été retardé par les caprices d'un physique qui semblait détraqué pour de bon. En août 2015, l'Allemand se pète salement lors d'un match de préparation face à l'OM et doit attendre octobre pour faire son retour sur les terrains face à Bologne en Serie A. Untardif, mais gagnant. Car Khedira s'impose sans attendre au sein du milieu de la Vieille Dame, récemment orpheline d' Andrea Pirlo et Arturo Vidal . Contrairement au Real, où il évoluait dans l'ombre des super stars de la Maison-Blanche, l'Allemand a clairement sa part de responsabilité dans la construction du jeu: «» Surtout, son profil de joueur tactique, imperméable mentalement, au placement irréprochable et propre techniquement, plaît énormément à Turin : «, s'enthousiasme Massimiliano Allegri » Pas fou, Khedira n'a d'ailleurs pas manqué de remarquer que son style n'avait pas tardé à séduire dans la Botte : «» Si l' Italie aime Sami , Khedira le lui rend bien.Il faut dire que, depuis son enfance, l'ancien de Stuttgart a perfectionné l'art de l'intégration éclair. Né d'un père tunisien et d'une mère allemande, Khedira s'érige comme l'un des symboles de lamultiethnique des années 2010, aux côtés de Mesut Özil et Jérôme Boateng. Une étiquette qu'il assume sans sourciller, puisqu'il se définit comme un exemple de footballeur adaptable, désireux d'intégrer les différents modèles culturels auxquels il est confronté. Exactement comme son père, débarqué en Allemagne sans connaître un mot de la langue de Goethe . «"Je suis musulman et je ne m'adapte pas..."Du coup, histoire de se mettre tout de suite dans le bain, c'est en italien que Sami se présente face aux médias lors de son arrivée à Turin, en lisant un discours qu'il a préparé. Où il s'excuse d'emblée de «» , avant de préciser qu'il «» . En Italie aussi, Khedira n'a pas tardé à se mettre à la page sur un élément identitaire fondamental du football transalpin : la tactique. «» Tout en intégrant à son mode de vie des éléments de lalocale, histoire de se fondre une bonne fois pour toutes dans le décor : «» La vérité, c'est que la soif d'internationalisme de Khedira le poussera sans doute à découvrir de nouveaux horizons. À trente ans, l'Allemand pense déjà à la suite de sa carrière, qu'il envisage loin de l'Europe : «» Signe, s'il en faut, que Sami a une envie dévorante de briller une dernière fois en Europe. Avant de s'offrir une bonne dose d'exotisme.