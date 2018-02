Khazri, entre lièvre et tortue

Buteur pour la septième fois en championnat, Wahbi Khazri s'est non seulement positionné comme l'homme du match face à Lyon, mais confirme également qu'il est le meilleur Rennais cette saison. Un savant mélange de patience et de précipitation qui file un joli coup de vieux à cette histoire du lièvre et de la tortue. Fin du débat : oui, on peut faire les deux.

Sentir le jeu

« Je ne suis pas Messi »

Par Théo Denmat

Un soir de novembre 2010 au stade Gerland, un dégagement d’Apoula Edel donnait l’occasion aude titrer ceci : «» Ici incriminé, un spécimen raté de ces dégagements dit «» , où, en voulant dégager de volée un ballon rasant, le Parisien s’était tellement couché sur celui-ci qu’il l’avait gentiment offert aux pieds de Bafé Gomis. Alors, avant ce soir, le schéma avait été introduit en salle vidéo puis martelé pendant les séances d’entraînement de Sabri Lamouchi. Objectif : prendre la défense lyonnaise de vitesse dans son dos. Réalisation : demander à Koubek de balancer la balle devant le plus rapidement possible. «» , a d’ailleurs avoué l’entraîneur rennais en fin de match. Alors voilà : cinquième minute, deuxième chandelle horizontale du gardien tchèque après un premier avertissement quelques secondes plus tôt. Mais là où, la première fois, Marcelo avait tranquillement prolongé en retrait à son gardien, Wahbi Khazri rode. Interception, course vers l’avant, trois regards vers Lopes pour ne pas faire n’importe quoi, et un ballon glissé juste là où il faut entre les jambes pour, comme souvent cette saison, offrir la victoire aux Bretons. Alors, question : Khazri est-il le boulet de canon du Stade rennais ?Il fait partie de ces visages presque trop connus de Ligue 1, un type au talent souvent mésestimé. La faute à un parcours pas forcément clinquant : Bastia puis Bordeaux période Sagnol, donc sans flamboiement, puis ces 42 matchs joués sous le maillot de Sunderland pour un rendement trop faible. Son retour en France cet été en prêt sans option d’achat faisait presque office de pari, que l’on peut désormais ranger dans la catégorie de ceux qui fonctionnent. Des statistiques flatteuses, d'abord (neuf buts, deux passes décisives en vingt-quatre matchs), mais surtout une influence de trentenaire sur le jeu de son équipe alors qu’il a soufflé vingt-sept bougies il y a trois jours. Il y a cela de fascinant chez ce garçon, dans une équipe de ventre mou de championnat auquel certains dirigeants ont pu reprocher sa tranquillité, qu’il se démarque par un sens du qui-vive aiguisé comme une vieille bordure de menhir. Comme le Temps personnifié dans le dernier, lui jauge le jeu, accélère, ralentit. En grossissant un peu le trait, on pourrait même s’extasier de cette faute glanée tout seul à cinq minutes du terme dans la moitié de terrain lyonnaise, le genre de coup de roublard qui fait foutrement du bien à une équipe qui étouffe. Car dans l’action qui suivait, ou presque, c’est lui qui décalait Hamari Traoré sur le côté droit pour le second but rennais de Lea-Siliki. Garder, donner. Retenir, propulser. Le maître des horloges, qu'on vous dit.Repositionné avant-centre depuis le début de saison par un coach qui s’était amusé à le décrire comme «» , Wahbi Khazri devrait, avec l’arrivée de Diafra Sakho , retrouver un poste plus habituel de soutien de numéro 10 où sa liberté le rend d’autant plus imprévisible. Avec pour objectif plus ou moins planqué de retrouver un club plus prestigieux l’été prochain. «, lâchait-il àen septembre dernier.» Contre Lyon comme dans une carrière, rien ne sert de courir, il suffit de partir à point.