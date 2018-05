Khadim N'Diaye : « On va mourir les armes à la main »

Gardien du Sénégal, le vétéran Khadim Ndiaye nous présente ici son parcours cabossé, entre goût de la simulation, crochets sur Samuel Eto’o, essais en Europe et bagarres de rues. Avec une certitude sur la coupe du monde en Russie : « Ça va saigner » .

Tout propos recueillis par Christophe Gleizes

C’était la fin du match, l’Algérie poussait fort et l’équipe était fatiguée. Il fallait gagner du temps, permettre à mes coéquipiers de souffler. On était déjà qualifiés, on avait mis les remplaçants, donc dans l’absolu je n’étais pas obligé de le faire. Mais c’était mon seul match de la compétition, je voulais éviter la défaite et les critiques.Je m’étais déjà entraîné à le faire car j’étais joueur de champ dans ma jeunesse. Quand ce n’est pas trop flagrant, ça paye. J’ai un peu hésité au moment de le faire, puis je me suis dit que je ne risquais pas grand chose. Au pire un carton jaune pour gain de temps, mais il ne pouvait pas y avoir pénalty. C’était un risque calculé.Oui. C’est bien, c’est une bonne chose. C’est beau d’être le meilleur dans un domaine, c’est une satisfaction (). La triche fait partie du jeu, il n’y a qu’à voir Maradona et Messi qui ont marqué des buts de la main, ou Thierry Henry contre l’Irlande… Même dans mon club ils m’en parlent encore, ils me demandent : «» . J’ai simplement dit à l’arbitre que j’avais mal à la cheville.J’ai joué à cause des blessures mais je n’ai remplacé personne. J’ai saisi ma chance et j’ai donné mon addition pour la qualification. Bien sûr, je n’ai pas envie de me contenter de ça mais en football, tout ce que tu fais appartient au passé. J’ai la chance d’être dans les 23 et je travaille dur pour mériter la confiance du coach pour la Coupe du monde. On ne sait pas ce qui va se passer, je ne suis pas sûr d’être titulaire. En club, on peut me forcer à jouer même blessé, mais en équipe nationale, il y a tellement de concurrence, le sélectionneur peut piocher dans un vivier immense... Il faut rester prudent.C’est un club de Matam, une des cinq communes de Conakry. Le président Mamadou Antonio Souaré a pris la tête du club en 2012. C’est un homme d’affaires qui est prêt à intercéder pour le bien de son pays et qui n’attend rien en retour. Grâce à sa fortune, il a permis l’arrivée de joueurs de haut niveau, il y a des Sénégalais, des Congolais, des Guinéens, des Burkinabés. Le recrutement est panafricain, un peu comme au TP Mazembe. L’objectif qu’il s’est fixé, quand il a pris l’équipe, c’était de rentrer dans les phases de poules de la Ligue des champions dans les cinq ans. Et cela s’est réalisé.Quand je suis venu ici, j’ai adhéré avec le peuple, et je commence vraiment à apprécier cette concurrence. Entre l’Horoya et le Hafia, la rivalité est saine. On joue le match, c’est tendu sur le terrain mais il n’y a pas de problème une fois la rencontre terminée. En revanche, si on joue contre l’AS Kalloum, il n’y a même pas de salutations, pas de collaboration, rien du tout (). Ce sont des jaloux.Oui, nous sommes les meilleurs. Mais depuis que je suis arrivé, en 2014, le niveau du championnat augmente. Il y a quelques années, on pouvait enchaîner les 4-0, mais désormais c’est plus difficile. Les matchs on ne les gagne pas comme ça, attention. Cette saison, c’étaient des 1-0, des 2-1, des matchs au couteau. Des joueurs étrangers arrivent dans les autres équipes pour nous concurrencer et ça tire tout le monde vers le haut.En fait, c’était dans le sens figuré (). Plus sérieusement, je suis très attaché à l’Horoya et je m’en contente. Ce sont eux qui m’ont relancé à un point mort de ma carrière. Ils m’ont donné le temps de jeu et la confiance qui m’ont permis d’être compétitif.Si, en 2012, j’ai failli signer à Kalmar, en Suède. Je n’aime pas trop m’en rappeler. Je suis venu mais rien n’a marché.Le titulaire, c’était Etrit Berisha, qui est à l'Atalanta aujourd'hui. J’ai fait de bons matchs là bas avec la réserve, on a discuté salaire et contrat, ils m’ont demandé de revenir sous quinze jours. Il fallait que j’aille à Abidjan prendre un visa long séjour pour la Suède. Ils voulaient me prendre mais ça a trainé à cause d’un dirigeant du football sénégalais qui était trop gourmand, il voulait plus que les 45 000 dollars que le club proposait. Au final, ils avaient le choix de me prendre ou de garder un brésilien de 19 ans qui était trop fort, et finalement je suis resté à quai.Non, ce n’était pas ma chance, je ne devais pas signer là-bas.Je le répète à toutes mes jeunes frères : méfiez vous des faux-agents. N’écoute pas leurs fausses promesses et concentrez vous sur le terrain. Le football te prendra de toute façon si tu es bon. Le plus important, c’est de s’entourer de personnes honnêtes. Entre la personne qui dit «» et l’autre qui va dire «» , je préfère la première solution. Les mecs qui prennent ton argent en disant qu’ils vont t'emmener quelque part, c’est de la connerie, je ne les fais pas manger. Personnellement, je n’ai jamais eu d’agent. C’est moi qui gère mes trucs.Récemment j’ai pensé à ça, oui. On est peu de joueurs à avoir cette chance, il y a le gardien du Nigéria aussi je crois. C’est une chose extraordinaire mais ce sera un gros challenge. C’est un défi de représenter le football africain. Les gens vont voir que les joueurs qui jouent en Guinée ou au Nigéria savent ce qu’ils font.Cela me fait très plaisir. C’est quelqu’un que j’ai toujours estimé. Lui, il a passé toute sa carrière au TP Mazembe, avec le président Moïse Katumbi. Il aurait pu évoluer dans les plus grands championnats, il a fait le choix de rester en Afrique. J’ai eu la chance de jouer contre lui, quand j’étais jeune, lors des éliminatoires de la CAN 2012. On avait gagné 4-2.Officiellement j’ai 13 sélections, mais j’ai fait plus de 50 rassemblements. J’ai commencé en 2009, à la suite de mon titre de champion du Sénégal avec l’ASC Linguère. Maintenant, cela fait trois ans que je suis là à chaque fois.Oui, j’ai intégré le Saint Louis football center en 2001 et suis resté jusqu’en 2006-2007. On a gagné le titre en cadet, le public avait sa chanson pour moi. Au Sénégal, les navétanes sont beaucoup plus considérées que le championnat, que très peu de monde regarde. La ferveur qui entoure les matchs n’a rien à voir.Dans le championnat, tu joues plus région contre région, alors que les navétanes, c’est quartier contre quartier, voisins contre voisins. Il y a d’énormes rivalités, ça dégénère parfois. C’est la folie. Des fois, au sein d’une même famille, un frère va supporter l’équipe A, l’autre l’équipe B. Le jour du match, tu sais que ça va être tendu quoi, que le public va être chaud.Tu peux demander à quiconque de mon âge, j’étais plus technique, plus costaud, meilleur que tout le monde. Seulement après je suis devenu gardien de but. J’ai dépanné dans les cages lors d’un match, et ils ont fait ma licence en tant que gardien. Du premier tour à la finale, je n’ai pas encaissé le moindre but. Du coup, je me suis dit : «» et j’ai commencé à m’entraîner sérieusement à ce poste. J’ai reçu le maillot de Fabien Barthez , mon idole, d’un pote qui était allé en vacances à Marseille.Mes coéquipiers ne s’inquiètent jamais pour me faire la passe. Quand j’ai fait le crochet à Eto’o à la CAN 2012, j’ai montré qu’on pouvait être tranquille. Feinte de dégagement et crochet (). C’était vraiment beau. J’ai été critiqué dans les médias pour ce geste, les gens disaient que je n’avais pas la maturité, mais pour moi, ne pas perdre le ballon, c’est une qualité importante pour un gardien moderne. Tu as vu le jeu au pied de Neuer ? Jamais un dégagement. Mais à l’époque ce n’était pas encore entré dans les moeurs, fallait dégager en touche.Ça dépend. Si on me le demande, je le fais. Je prends mes responsabilités. Dans le petit jeu, pour faire une passe, je peux faire à gauche à droite, j’ai la lucidité. Je ne panique pas, je suis serein, ça permet de prendre les bonnes décisions au dernier moment.Ma principale qualité, c’est que j’aime travailler. Si je travaille bien, je sais que je peux arriver en tout.On ne peut pas être parfait à 100%. Mon ancien entraîneur, Adama Traoré, jugeait que j’avais des problèmes au niveau de la concentration pendant les matchs. Il m’a beaucoup fait travailler sur ce point. Il a connu le haut niveau, il m’a préparé sur beaucoup d’aspects mentaux. A l’époque, je lui ai demandé comment faire pour mieux se concentrer. «» qu’il m’a dit. «» . J’ai essayé, et ce n’était pas facile (). Mais j’ai réussi. J’ai eu des résultats positifs par rapport à ça. C’est important, car le poste de gardien de but est très exposé. Quand tu fais un bon match, ta famille est fière, ton président te respecte, ton pays te respecte. Mais quand tu n’es pas bon, tu es insulté.Je suis né à Saint Louis, mais j’ai grandi à Louga, un quartier de Dakar, avec mon père et ma mère. J’y faisais mes études mais à chaque vacances, depuis l’enfance, je retournais voir ma grand mère à Saint Louis. Ma carrière de footballeur, c’est à Saint Louis que je la dois, c’est là où tout a commencé pour moi.Oui, elle a raison. J’étais terrible étant enfant. Je faisais du tort aux gens. Je cherchais les problèmes. Matin, midi, soir, je faisais le tour de la ville pour aller jouer. Cela commençait à 8h. On jouait pour 100 francs, 200 francs, et ça créait des problèmes. Je me battais, c’était comme ça.Oui. Il y avait beaucoup de pièces (). Je me battais tous les jours, je lui ai fait perdre beaucoup d’argent quand même. Je faisais partie d’une petite bande. La nuit on fabriquait des armes, des flèches, et on se bagarrait. On se combattait. Je ne veux même pas de se rappeler de ça, j’ai fait trop de conneries. Heureusement, le football m’a sauvé.Les enfants, les mendiants, ils sont toujours avec moi, ils ont toujours été mes amis. Je les aime de tout mon coeur. Dans la vie je pense qu’il n’y a que ça. En ce moment en Guinée je vis avec plus de six personnes. Je ne les connais même pas, je les ai rencontrés ici, en Guinée. Mais je les traite comme mes frères, de même père et de même mère. Je suis comme ça.On est une belle bande de copains, assez hétéroclite, avec beaucoup de joueurs qui viennent de structures assez différentes. On a des stars qui jouent la Ligue des champions en Europe et d’autres qui jouent à des échelons plus modestes, mais on est une famille. Pendant les regroupements, on peut rester discuter jusqu’à une heure ou deux heures du matin. On fait tout ensemble. C’est notre force. On n’est pas 23 personnes mais une seule et même personne à 23 têtes. On se bat ensemble, on crève ensemble.C’est une fête. Maintenant il faut enchaîner. On a les armes nécessaires pour mettre l’Afrique à l’honneur. On a quelque chose que nos adversaires n’ont pas : la grinta africaine (). Je peux vous l’assurer : on va mettre le paquet en Russie. On va mourir les armes à la main. Ca va saigner, hein.Même si on avait le Brésil, l’Allemagne, L’Espagne, l’Argentine, ça ne changerait rien. Le tirage a parlé : «» . Va-t-on vivre ou mourir ? Difficile à dire : on ne sait pas si c’est poison ou bon aliment (). On va goûter quand même. Sur le terrain, on sera onze contre onze, donc on verra bien.Dans notre poule, l’équipe qui m’inquiète le plus c’est le Sénégal. On est capables du meilleur comme du pire.. Mais on est des Sénégalais, il n’y a rien qui nous fasse peur.C’est un petit génie. Il est jeune mais c’est un vrai leader, de haute qualité et de grande classe. Tout le monde le respecte. Tu sais ce qu’il a fait récemment ? Kara Mbodj s’est blessé et Sadio a insisté pour prendre en charge ses frais médicaux. C’est un geste qui a fait pleurer Kara. C’est symptomatique de Sadio : il est gentil, il aime ses amis, il est humble. Il ne se prend pas pour une star, il se rabaisse toujours, il essaie de passer inaperçu. Pourtant, sur le terrain, tu ne vois que lui. C’est mérité car à l’entraînement, il bosse et il répète sans relâche, il ne fait rien à l’improviste. Quand il est là, cela me rassure car je sais qu’on se sera jamais battu 1-0, puisqu’il va toujours marquer ou faire marquer. Il est de la trempe d’Eden Hazard ou de Lionel Messi, c’est lui qui fera la différence. A ma charge de ne pas prendre de buts et on ira loin tous ensemble.