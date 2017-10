Kevin Spicy

Kevin De Bruyne a longtemps été un silence, un mec plus doué que les autres dont on cherchait la position idéale pour exploiter au maximum un potentiel au-dessus de la moyenne. Puis, Pep Guardiola a filé le tablier au joueur de son effectif qui joue le mieux au ballon, celui qui voit tout plus vite et mieux que les autres. Le voilà chef cuisinier.

« Il faut être né avec ce savoir »

Les yeux illuminés et les épisodes

Le lubrifiant

Par Maxime Brigand

Propos de Pep Guardiola issus de Pep Guardiola : The Evolution et de conférences de presse.

Une main posée sur la tête, il a les yeux de l’amour. Brillants. Les musiciens payés, les instruments rangés, la critique conquise, Pep Guardiola s’attiédit progressivement dans son coin. Quelques mètres plus loin, Mark Hughes d’un jour, a le souffle coupé et semble vouloir applaudir des deux mains la défaite subie par ses hommes à Manchester : un 7-2, brutal, cynique, froid. «» , glisse le rocher gallois. Stoke comme Liverpool , comme Watford , comme Crystal Palace : le City de Guardiola a tamponné samedi une septième victoire en huit matchs de Premier League, poussant son nombre de buts inscrits cette saison à vingt-neuf – ce qu’aucune équipe n’avait réalisé depuis le Everton de Dick Molyneux en 1894 – et faisant tomber une nouvelle série de mâchoires. Chez Pep Guardiola, la satisfaction est rare, mais cette fois, le Catalan affirme avoir assisté à la meilleure représentation de ses hommes depuis son arrivée en Angleterre . «, analysait-il ce week-end.L’expliquer revient à parler du temps, de la notion d’apprentissage : le foot selon Guardiola est exigeant, demande un investissement physique et mental total, une discipline ouvrière et il savait que pour récolter les fruits des sacrifices qu’il demande à ses joueurs, il aurait d’abord besoin de les convaincre que ses idées les feraient devenir de meilleurs footballeurs. Jouer pour lui revient aussi à parler d’amour, ce qu’il a expliqué un jour à son ami Marti Perarnau : «(...)» Lorsqu’il était au Bayern avec Guardiola, Xabi Alonso comparait cette relation de confiance à de la «» plus qu’à de vagues flèches couchées sur un tableau noir. Les faire entrer dans sa tête, voilà ce que cherche avant tout Pep Guardiola, plus pragmatique que dogmatique malgré toutes les étiquettes qu’on a cherché à lui scotcher sur le front.Un débat éternel : naît-on criminel ou le devient-on ? La question peut se superposer au génie. Lorsqu’il arrive à Manchester City en août 2015, Kevin De Bruyne sait déjà ce qu’on lui promet depuis l’enfance, pas vraiment jusqu'où il peut aller. Un peu plus de dix-huit mois plus tôt, l’homme était dans le silence, celui d’un coach – José Mourinho – qui ne lui aura adressé que deux fois la parole lors de sa parenthèse à Chelsea . Puis, il y aura Wolfsburg, où le Belge explose, vit, et tape déjà dans l’œil d’un Pep Guardiola entraîneur du Bayern . Depuis le premier jour, De Bruyne a un gêne en plus : celui de la vision totale. Interrogé un jour au sujet d’ Andrés Iniesta , Riquelme avait alors expliqué que ce détail est «» Le mystère entourant Kevin De Bruyne a longtemps été ailleurs : où et comment maximiser son potentiel ? «, répond-il.» Et dont Guardiola l’imagine, aussi. Lors de sa première saison à City, le Catalan utilisait son milieu belge dans un rôle de soutien à son trident offensif, une sorte deL’Estonie comme virage : le 13 novembre 2016, Roberto Martínez décide de faire reculer De Bruyne aux côtés d’Axel Witsel dans un 3-2-4-1 qui accompagnera quelques mois plus tard la seconde saison de Guardiola à City. La Belgique s’impose ce jour-là largement (8-1), Guardiola est séduit et lâche à son joueur qu’il va le tester dans ce nouveau rôle où sa liberté d’expression sera totale. L’idée est de replacer De Bruyne dans une position plus centrale qu’excentrée et l’histoire de Pep Guardiola le justifie, en deux épisodes. Le premier : le jour de ses débuts avec l’équipe première du Barça, Guardiola est sorti à la mi-temps par Johan Cruyff. La raison ? «» , lui balance le Batave qui ne lâche pourtant pas un joueur qui deviendra la pierre centrale de son projet révolutionnaire. Pep Guardiola vient d’être sauvé par «» .Le second : une conférence donnée à Buenos Aires où l’entraîneur catalan est interrogé sur le repositionnement de Messi dans l’axe au Barça – un coup tenté pour la première fois en mai 2009 face au Real. «» Donner les clés de la boutique à Kevin De Bruyne va dans ce sens et Guardiola le cherchait depuis son arrivée en Angleterre. Cela devait simplement arriver progressivement. D’où les yeux illuminés de l’ancien coach du Barça samedi après la démonstration face à Stoke – «» – là où Mark Hughes a parlé d’un joueur «» au-dessus de tout le monde depuis le début de saison alors que l'international belge a été oublié de la liste des joueurs nommés pour le titre de joueur de l'année Fifpro.Simple : en quinze mois avec Guardiola, De Bruyne a trouvé son champ d’expression là où il excellait davantage à Wolfsburg sur un côté. Il fait partie de ses joueurs pour qui un système peut être adapté, car il simplifie le football, le fluidifie. Kevin De Bruyne, c’est du lubrifiant, le général qui tient la canne, le DJ qui fait danser ses coéquipiers. On en revient au regard : face à Stoke samedi, plus encore que contre Liverpool le 9 septembre dernier (5-0) ou à Chelsea (0-1 ), ses coéquipiers s’allumaient en harmonie à chacune de ses prises de balle, le Belge étant impliqué sur la quasi-totalité des buts de son équipe. De Bruyne est ce que Guardiola recherchait avec Iniesta hier : il s’efface pour les autres et s’interdit de bousculer l’ensemble par des choix individuels. Son football est simple, collectif, imbibé par les triangles permanents, et le fait avancer aujourd’hui avec les tout meilleurs de son espèce. Depuis son retour en Angleterre, personne n’a offert plus de passes décisives, même Christian Eriksen qui est le seul à pouvoir regarder De Bruyne dans les yeux aujourd’hui en Premier League. Si bien que ce week-end, Jo Lake, femme de Paul Lake – joueur de City entre 1986 et 1996 –, s’est élevée sur Twitter : «» L’amour, toujours.