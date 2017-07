Kevin Anin et les poils pubiens

Pour paraître aussi viril que les copains, Kévin Anin avait une technique secrète.Kévin Anin, dont la carrière a été anéantie par un terrible accident de voiture, était l'invité hier soir de l'émissionsur SFR Sport, en compagnie de son pote son Didier Digard (ancien coéquipier au Havre et à Nice ). Et ce dernier a incité son ancien partenaire au centre de formation du Havre a dévoiler un petit « dossier » à son sujet. Après avoir hésité, Anin a finalement raconté qu'adolescent, il souffrait d'une pilosité tardive, ce qui l'a poussé à se raser des poils de l'avant-bras et du menton pour se les coller au-dessus du pubis.Et ça tenait sous la douche ?