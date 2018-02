Kessié balance sur Montella

26

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kessié ne regrette pas Montella, merci pour lui.Victorieux avec la manière ce dimanche soir à Rome (0-2), les Milanais ont retrouvé un second souffle en championnat, au point de désormais prétendre à l'Europe la saison prochaine.Interrogé en zone mixte sur la rencontre, le milieu ivoirien Franck Kessié a souligné que son équipe se devait de «» malgré la victoire. Sans oublier de glisser un petit tacle à son ancien coach Vincenzo Montella, viré du club lombard fin novembre et actuellement sur le banc du FC Séville : «Quand on enchaîne douze matchs sans défaite, c'est sûr que c'est plus facile de critiquer le travail de son ancien coach.