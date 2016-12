Kerala Blasters rejoint l'Atlético de Kolkata en finale du championnat indien

0

Kerala Blasters s'offre une revanche.Finaliste malheureux de l'édition 2014 de l'Indian Super League, Kerala Blasters s'est offert une nouvelle chance de soulever le trophée en éliminant Delhi Dynamos en demi-finales ce mercredi. Après avoir perdu la manche aller 1-0, les hommes de Gianluca Zambrotta ont inversé la vapeur lors du match retour, avant de s'incliner aux tirs au but, la règle du but à l'extérieur ne s'appliquant pas en ISL. Capitaine des Dynamos, Florent Malouda a notamment raté sa tentative.En finale, les Kerala Blasters affronteront leur bourreau de 2014, l' Atlético de Kolkata, tombeur de Mumbai City (3-2, 0-0) au tour précédent. Avec, cette fois-ci un avantage de taille, ils joueront chez eux, dans leur antre du Jawaharlal Nehru Stadium.L'occasion d'assister au duel tant attendu entre Hélder Postiga (Kolkata) et Cédric Hengbart (Kerala).