Kazuyoshi Miura, titulaire à 50 ans

Quanda joué son dernier match pour le Japon , Kylian Mbappé n'avait même pas deux ans.L'ancien international japonais Kazuyoshi Miura est un grand du football japonais. Lui qui a marqué 55 buts en 89 rencontres pour l'équipe nationale nippone et est déjà le plus vieux buteur de l'histoire du football japonais, a aujourd'hui battu un autre record de longévité au pays du soleil levant.Ce dimanche, jour de ses cinquante ans, il était titulaire avec le Yokohama FC, pensionnaire de deuxième division. Il a tenu 65 minutes du match avant d'être remplacé par son coéquipier Tomohiro Tsuda, un jeune joueur âgé de trente ans.50 ans et toutes ses jambes.