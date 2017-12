Kawasaki titré sur le fil

KAWASAKI FRONTALE EST CHAMPION DU JAPON 2017 !!!Premier titre pour le club de Kengo Nakamura qui mérite bien ça pour l'ensemble de son oeuvre ! Félicitations @FrontaleFR @frontale_staff ! pic.twitter.com/AxFigyurMg — J.League France (@JLeagueFr) 2 décembre 2017

Le Kawasaki Frontale s’est adjugé ce samedi son tout premier championnat du Japon au nez et à la barbe du tenant du titre et favori, le Kashima Antlers. En mitraillant le relégable Omiya Ardija cinq pions à rien, Kawasaki a profité du faux pas de Kashima au Jubilo Iwata (0-0) pour devancer l’octuple champion nippon. Grand bonhomme du sacre, Yu Kobayashi a inscrit un triplé, et est devenu le meilleur buteur de la Japan League avec vingt-trois réalisations. Kawasaki devient donc le dixième club titré au Pays du Soleil Levant.La formation Frontale, avec le Kashima Antlers et Cerezo Osaka, a du même coup remporté le droit de participer à la prochaine Ligue des champions asiatique, après s’y être arrêtée en quarts de finale cette saison.