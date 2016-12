Kashima file en finale grâce à la vidéo

0

Atlético Nacional 0-3 Kashima Antlers

C'est une décision qui va faire parler. En utilisant l'assistance vidéo pour siffler un penalty en faveur de Kashima , l'arbitre de la rencontre, Viktor Kassai, a peut-être amené le football dans une nouvelle ère, celle de l'arbitrage vidéo. Si Michel Platini s'est souvent positionné contre la vidéo dans le football, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a, lui, milité pour. Et, ce ne sont pas les Japonais de Kashima qui vont lui en vouloir, bien au contraire. Malmenés durant toute la première période par les joueurs de l'Atlético, les hommes de Masatada Ishii ont profité de ce penalty pour ouvrir le score par l'intermédiaire de leur attaquant, Shoma Doi, totalement contre le cours du jeu.Motivés par leur envie de gagner pour Chapecoense, club qu'ils devaient affronter en finale de la Copa Sudamericana, les Colombiens ont poussé, poussé et encore poussé. Repliés derrière, les Japonais ont réussi tant bien que mal à contenir les attaques adverses, notamment grâce à quelques grosses parades de leur portier Hitoshi Sogahata. Tout le contraire du gardien adverse, Franco Armani, coupable d'avoir stoppé net tout espoir d'égalisation à la suite d'une faute de main dont a profité Yasushi Endo pour pousser le ballon en talonnade dans le but vide (83). Avant que Yuma Suzuki ne porte le coup de grâce deux minutes plus tard (85). Un but que le Japonais a fêté devant son public en copiant la célébration de Cristiano Ronaldo , un adversaire que Yuma Suzuki aura peut-être l'occasion de croiser en finale.