Karius, une méchante commotion de plus

Atteint d’une commotion cérébrale pendant la finale de C1 à la suite d'un coup de coude de Sergio Ramos, Loris Karius n’aurait jamais dû continuer à jouer. Et sa blessure peut en partie expliquer les deux boulettes qu’il a commises. Mais le cas des commotions reste un problème encore trop pris à la légère dans le foot.

Vidéo

Will Smith a déjà prévenu

Coach vs Doc'

À qui la faute ?

Par Florian Cadu

Propos de PdS et de RD recueillis par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le communiqué est tombé. Et tous ceux qui se foutaient ouvertement de la tronche de Loris Karius ont caché la leur en lisant les quelques lignes de conclusion du texte. Touché à la tempe gauche par un coup de coude envoyé par Sergio Ramos au début de la seconde période de la Ligue des champions opposant Liverpool au Real Madrid, le portier était allé se plaindre directement à l’arbitre. Puis avait vécu un cauchemar en encaissant trois buts, donc deux consécutifs à ses boulettes.Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c’est que le bonhomme venait d’être victime d'une commotion cérébrale. Et que «» , de «» pouvant «(r) (s)» , est-il écrit sur le document. Autrement dit, les deux bourdes du gardien ont pu être provoquées par sa blessure., confirme Philippe de Smet, médecin au FC Nantes.» Bingo : sur l’ouverture du score de Karim Benzema , Karius semble mal apprécier la présence de l’attaquant juste à côté de lui.Concernant les gants en peau de pêche – que bien d’autres malheureux ont déjà enfilés – observés sur le caramel du 3-1 signé Gareth Bale , la donne est moins évidente. Mais une baisse d’efficacité des sens peut évidemment avoir joué un rôle.Reste que cela aurait pu être pire. Bien pire. «, prend en exemple le médecin.» Flippant.Il suffit en effet de se poser devant le filmou de jeter un œil sur la biographie du neurologiste américain Bennet Omalu pour se convaincre des conséquences effroyables des commotions cérébrales. «, reprend Philippe de Smet.Seule chose rassurante dans l’histoire : Pepe , parti du Real en 2017, n’était pas sur la pelouse du stade olympique de Kiev. Plus sérieusement, voilà pourquoi la règle FIFA indique aujourd’hui que toute commotion envisagée est synonyme de sortie immédiate du terrain pour la victime. Une règle malheureusement pas toujours respectée dans le foot., regrette le médecin.Et l’ancien du Havre ou des jeunes de l’équipe de France de basket d’ajouter : «» Est-ce à dire que Jürgen Klopp a refusé de remplacer Karius par Simon Mignolet ? Impossible de savoir.Impossible de savoir, parce que la commotion est très difficile à détecter. Le staff médical desn’était donc sûrement pas au courant de la probabilité d’une commotion cérébrale concernant Karius. «rigole Philippe de Smet.Surtout que le mal de tête, contrairement à la confusion et l’étourdissement, n’est pas le symptôme le plus fréquent. Et quand bien même la douleur devrait bourdonner, la perspective d’un sacre en C1 peut faire tout oublier. «, explique Romain Daniel, infirmier libéral spécialisé dans la douleur.» Sacrée prise de tête.