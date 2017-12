Karim, ce Ballon d’or était pour toi

Jeudi soir, Cristiano Ronaldo devrait recevoir le cinquième Ballon d’or de sa carrière, soit autant que Lionel Messi et cinq de plus que Benjamin Nivet. Pourtant, cette année, c'est Karim Benzema qui aurait dû le remporter. Voilà pourquoi.

De cette bande de gamins trop rapidement étiquetée «» , allongée il y a plus de dix piges et quelques sur le toit de l'Europe en maillots bleus, Karim était le plus discret, le moins attendu. Celui à propos duquel l'on avait le moins de certitudes. Les espoirs, c'étaient eux : Samir Nasri Hatem Ben Arfa , «» , appuyait même Benzema récemment dans un entretien donné aux. Problème : «(...)» Comme à Lyon, quelques années plus tôt, où, comme souvent avec Benzema, il y avait le joueur «» (Armand Garrido, son coach chez les U17 de l'OL, dans.)En septembre 2016, Carlo Ancelotti ne disait pas autre chose : «» Chacun a taillé sa route, ils se sont perdus, lui non. Enfoncé dans le canapé d'un hôtel parisien, il s'expliquait alors début septembre : «(...)Depuis, Karim Benzema a relevé encore un peu plus le curseur et est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions en claquant un doublé à Nicosie, le 21 novembre dernier, lors de la parade du Real au stade GSP de Strovolos (6-0) : 53 buts, en 98 matchs de C1. Un soir où le Français a même décidé de faire gicler le masque, hurlant au monde entier qu'il est bien «» Qui en doute encore ? Gary Lineker, probablement, qui s'amuse à surfer depuis 1986 sur un statut de «» disputée au Mexique et qui reste avant tout un mec qui a prouvé l'étendue de son caractère en se chiant dessus lors d'un premier tour de Coupe du monde, quatre ans plus tard, contre l'Irlande. Le bonhomme juge Benzema «» , Zidane en profite alors pour lui fracasser la mâchoire : «(...)» Définitivement, 2017 aura été son année.Pourtant, Karim Benzema ne remportera pas le Ballon d'or en 2017. Probablement qu'il ne le remportera d'ailleurs jamais. Surprise : il ne sera même pas dans le trio de tête. En même temps, de quoi a été composée son année ? D'un titre de champion d'Espagne, d'une nouvelle Supercoupe d'Europe, d'une troisième C1 et d'une qualification à la Coupe du monde. Bah oui, Karim Benzema n'est pas un international à la retraite. Quoi d'autre ? Il paraît que ce garçon est le meilleur buteur français de l'histoire du Real, de la Liga, sur une saison de Liga, de l'histoire deset que seuls trois joueurs de l'histoire de son club ont marqué plus de buts que lui en Ligue des champions. Ah, il est aussi le sixième meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et alors ? Tout le monde peut le faire, surtout à bientôt 30 ans. C'est sûrement d'ailleurs pour ça que le Real a décidé de le prolonger en septembre jusqu'en 2021 avec une clause libératoire fixée à un milliard d'euros. Bref, des broutilles.Non, simplement le meilleur joueur du monde à son poste. Joueur, pas attaquant, joueur. «, glissait-il en septembre.» Depuis quelques jours, il paraît que Mauro Icardi intéresserait le Real. On s'en cogne, «» , giflait alors cette semaine Mateo Kovačić. Difficile de donner tort au milieu croate, rapidement rejoint par Thierry Henry : «» Et le palmarès, et l'intelligence de jeu, et probablement le manque de reconnaissance, aussi.Oui, on ne mesure pas le niveau extraordinaire affiché une nouvelle fois par Karim Benzema cette année, même si son début de saison 2017-2018 a, avant tout, été résumé à son manque d'impact statistique (5 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues). «» , résume souvent Ancelotti lorsqu'il est invité à évoquer son ancien joueur. Alors quoi ? «, répond Benzema.» Et ce monde se résume aujourd'hui à la statistique reine, au nombre de buts claqués, et ne parle plus de jeu. Lionel Messi n'a pas réussi une grande saison, Cristiano Ronaldo si, mais – aussi – avant tout grâce à Karim Benzema . Alors oui, le Français ne claque pas 50 buts par saison, ne lâche pas ses abdos sur les réseaux sociaux et n'est pas poursuivi pour évasion fiscale. Pourtant, c'est un talent brut, collectif, qui pue le foot et le purifie.En ça, ce Ballon d'or 2017 devait être le tien, Karim. On te le donne. Pour l'ensemble de l'œuvre, pour te voir débarquer (enfin) avec un costume complet, ce que tu avais oublié au moment de recevoir ton trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 en 2008. Et aussi, parce que si le foot se résume au beau geste, laissons les s'endormir avec ce slalom.