Karel Zeman : « Papa voulait que je fasse journaliste »

Zdeněk Zeman fête aujourd’hui ses 70 ans en officiant sur un banc de Serie A, à Pescara. Son fils Karel en a trente de moins et vient de maintenir la Reggina en Lega Pro (troisième division). Les deux partagent l’amour du football offensif et une gouaille totalement identique.

0

« Je suis le seul héritier footballistique de mon père. »

« Il a essayé la clope électronique, mais il n'aime pas ça. De temps en temps, je lui demande s’il ralentit, mais bon... »

Propos recueillis par Valentin Pauluzzi

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est exact. J’étais plutôt bon élève, il préférait donc que j’étudie, que je fasse une carrière de journaliste parce que j’aime beaucoup écrire. Je l’ai contenté en partie parce que j’ai obtenu une licence en langues étrangères avec la note la plus élevée. Il était content et je lui ai donc dit de me laisser faire ce que je voulais. J’ai commencé à entraîner les gamins, puis j’ai également passé mes diplômes, cette fois pour entraîner les grands.Je suis heureux si lui est heureux, s’il s’amuse encore, je suis content qu’il soit sur le terrain. C’est à lui de décider quand il perdra la force et la motivation, tant qu’il les a, il est normal de continuer.Oui, depuis l’âge de deux ans, j’ai pratiquement été toujours sur le terrain avec lui, je l’ai étudié et je l’ai évidemment encouragé.Ce n’est pas une personne qui vit de tensions, il est très détendu quand il quitte le travail. Bon, il avait quand même son agenda sur lequel il prenait des notes de temps en temps pour inventer de nouveaux mouvements à proposer à ses joueurs.Non, en revanche, je lui suggérais des joueurs à acheter, et c’est même déjà arrivé et ça a fonctionné. Malheureusement, je ne peux pas dire de noms.J’ai cherché à mettre en pratique ce que j’ai appris pendant plus de trente ans, les méthodologies peuvent être différentes, mais c’est pour atteindre le même but sans être sa copie exacte. Après, j’ai eu affaire à des effectifs différents de lui et ai donc dû changer mon système de jeu. Mais ce que je crois être le mieux et sais mieux enseigner est le 4-3-3.Non, avec la Reggina, on a changé de tactique dans la seconde partie de saison, on est passé en 3-5-2. Mais la philosophie reste la même. Je n’aime pas les matchs qui finissent à 0-0, je préfère ceux où les équipes s’affrontent et essayent de l'emporter l'une sur l'autre, c’est ce que j’essaye d’inculquer.L’équipe a été repêchée en août, elle est partie en retard, on a construit l’effectif quelques jours avant le début du championnat, beaucoup n’étaient pas prêts physiquement et il manquait des joueurs que je voulais. On a souffert en phase aller, mais malgré nos ressources modestes, on a fait trente points en phase retour, un des meilleurs scores.La situation économique ne permet pas de rêver actuellement, mais dimanche, on a eu plus de 7000 spectateurs, des affluences qu’on ne voit pas chez certains clubs de Serie B. La ville mérite plus, mais il faut trouver les ressources économiques pour le faire.Il n’a pas été très heureux, dans le foot amateur, il est difficile de trouver une équipe qui honore ses engagements économiques. J’ai payé à cause des clubs et j’ai mis ainsi plus de temps à émerger, mais je suis également content de ça, chaque expérience apporte quelque chose.Ce n’est pas une chose fondamentale, déjà parce que j’y suis habitué depuis que je suis né. Maintenant, si on veut appeler ça un poids, je le supporte depuis tout petit. Et puis si une personne est douée, elle y arrive, sinon elle est destinée à disparaître.Non, j’ai un petit frère, mais il n’est pas mordu de foot, disons que je suis le seul héritier footballistique de mon père.Même s’il a une grande confiance en moi et qu’il aurait probablement voulu, mon père préfère que je suive ma route. De toute façon, je ne le ferai jamais, car je n’aime pas le rôle de collaborateur ou d’adjoint, je préfère être le coach principal d'une équipe amateur. D’ailleurs, on ne parle pas tant que ça de foot entre nous.Il était à Cagliari en Serie A et moi à Selargius en Serie D. On avait ouvert le score sur penalty et ensuite, ils nous en ont mis cinq. Avant et après, c’était effectivement particulier, mais pendant le match, on oublie vraiment tout, et ce n’est pas une simple façon de dire.Moi, je suis né à Palerme , petit, je l’ai toujours vu comme quelque chose d’inatteignable, car mon père ne pouvait y retourner jusqu’en 1992. Par exemple, il n’a pas vu son propre papa pendant vingt ans, tandis que sa mère avait pu venir à plusieurs occasions. La première fois que j’y suis allé, c’est comme-ci j’y avais vécu avant même de naître.De ce que je sais, c’est la légende des entraîneurs, à chaque fois qu’on parle d’un nouveau sélectionneur, son nom revient toujours en premier parmi les supporters, journalistes et mecs du milieu, même si ça ne s’est jamais concrétisé.Il a essayé, il les a à la maison, mais il n’aime pas et ne les utilise pas. J’espère qu’il s’apercevra que c’est mieux d’arrêter. De temps en temps, je lui demande s’il ralentit, mais bon...J’en fume une seule par semaine, c’est comme ci je ne fumais pas !