Karamoh veut partir à la Fio

La Ligue 1, le centre de formation de l'Europe ?Après une bonne première saison à Caen où il a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives, Yann Karamoh semble bien décidé à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'attaquant de 19 ans se serait même déjà mis d'accord avec la Fiorentina, si on en croit les information deSous contrat jusqu'en 2018 avec le SMC, le Franco-ivoirien refuse de prolonger en Normandie. Le natif d'Abidjan pourrait donc quitter le club librement dans un an. Un scénario que voudraient éviter les dirigeants caennais, qui espèrent récupérer dix millions d'euros dans la vente du joueur. Des prétentions assez élevées qui seraient pour le moment largement supérieures à la première offre de laL'Italie, c'est pas l'Angleterre.