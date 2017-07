AS

Révélation du Stade Malherbe Caen la saison dernière, Yann Karamoh devrait s'engager avec Saint-Etienne dans les prochains jours. Selon, un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs pour un un transfert de l'ailier de 19 ans en échange d'une indemnité de transfert de plus de six millions d'euros.L'international espoirs était en conflit avec le club normand suite à son refus de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2018. Il s'agirait de la troisième recrue stéphanoise après Loïs Diony et Saidy Janko , en attendant le probable retour de Jordan Veretout Karamoh aura la lourde tâche de remplacer Nolan Roux dans le cœur des Verts.