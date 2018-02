Karamoh terrasse Bologne, l'Inter respire enfin

Inter (4-3-3) : Handanović - D'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Cancelo- Vecino, Borja Valero, Brozović - Karamoh, Eder, Perišić. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Bologne (4-3-3) : Mirante - Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina - Poli, Pulgar, Dzemaili - Orsolini, Palacio, Di Francesco. Entraîneur : Roberto Donadoni.

La touche française.Du haut de ses 19 piges, l'ex Caennais, Yann Karamoh , prêté avec obligation d'achat à l' Inter cet été, a tout cassé pour la première titularisation de sa carrière en Serie A.Très en vue dès le début de la rencontre, Karamoh sert Brozovic dans la surface. Le Croate transmet à son tour à Eder , qui ouvre le score. Un départ idéal, mais lesbaissent trop rapidement le pied. Miranda foire un dégagement et ce petit malin de Rodrigo Palacio , toujours dans les bons coups, en profite pour récupérer le cuir et fusille Handanović à bout portant. Et si les Lombards se retrouvent ensuite à onze contre dix suite à l'expulsion de Mbaye, ils peinent toujours à imposer leur jeu. Et doivent donc finalement s'en remettre une deuxième fois au talent de Karamoh, qui enflamme San Siro en envoyant une superbe galette du gauche dans les filets de Mirante. Un but qui vient récompenser la prestation accomplie de l'ailier français, et permet auxde l'emporter.De quoi permettre à Spalletti et ses poulains de respirer un peu : l' Inter signe enfin un succès en Serie A et met fin à une série de huit matchs sans victoire en championnat.