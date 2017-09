Kanté n’a que l’amour

Ça y est. Après s'être imposé comme un rouage essentiel de Leicester puis de Chelsea, N'Golo Kanté a enfin réussi à se rendre indispensable à la bonne santé de l'équipe de France. Enfin.

Par Kevin Charnay

Lors de l’Euro 2016, Didier Deschamps sort de son sempiternel 4-3-3 pour mettre en place un nouveau système de jeu fait sur mesure pour Antoine Griezmann . Le joueur de l’ Atlético évoluera comme en club, sur le front de l’attaque en tant qu’électron libre avec un autre buteur, Olivier Giroud , sur lequel s’appuyer. Moussa Sissoko prend l’aile droite, et l’un des trois milieux – Paul Pogba Blaise Matuidi et N'Golo Kanté – est sacrifié. Deschamps choisit de mettre de côté le dernier arrivé, le milieu de Leicester . Depuis, l’ancien Caennais a de nouveau remporté un titre de champion d’ Angleterre , avec Chelsea , mais a eu toutes les peines du monde à obtenir sa place de titulaire chez les Bleus. Jusqu’à jeudi soir, et son match plein contre les Pays-Bas , dans le même système qui lui avait coûté sa place à l’Euro.Aujourd’hui, N'Golo Kanté semble enfin avoir acquis le statut qui lui revient de droit : celui d’incontournable, de titulaire indiscutable. Longtemps barré par l’homme de confiance de Didier Deschamps Blaise Matuidi , Kanté a su profiter de l’été pour bousculer la hiérarchie. Et ce, de manière semble-t-il quasiment définitive. Depuis le début de la saison, Blaise Matuidi a d’abord ciré le banc du PSG , ne faisant plus partie des plans d’ Unai Emery avant de trouver un très beau point de chute à la Juventus . En phase de reprise, le voilà maintenant qui bataille pour se faire une place au sein de l’effectif turinois.Pendant ce temps-là, N'Golo Kanté est dans sa routine, en tant que mini-tour de contrôle du champion d’ Angleterre . Cette saison encore, personne ne lui fera de l’ombre à Londres. Logique, alors, que Didier Deschamps ait fait confiance à Kanté plutôt qu’à Matuidi pour ce rendez-vous important contre les Pays-Bas . Et maintenant, N'Golo ne lâchera plus sa place. Car même si Blaise devient un monstre à la Juve, la hiérarchie s’est inversée pour de bon. C’est maintenant au Charo de batailler très fort pour tenter de prendre la place de Kanté. Et on peut faire confiance aux deux hommes pour avoir une concurrence saine.La paire formée par Paul Pogba et Blaise Matuidi a longtemps été inamovible dans l’esprit du sélectionneur. Pourtant, elle n’est pas si complémentaire, compte tenu de la propension de Matuidi à se projeter sans cesse vers l’avant. Obligeant Pogba à abattre un gros travail défensif. Travail qu’il est capable d’accomplir bien sûr, mais qui prive l’équipe de France de son apport offensif hors du commun, que ce soit par ses dribbles, ses passes ou ses frappes. Dommage. Avec N'Golo Kanté à ses côtés, Paul Pogba est un homme libre, car son binôme se chargera à lui seul de gratter tous les ballons qui passent dans sa zone d’action.Le circuit préférentiel de transition chez les Bleus doit être celui-ci : récupération de Kante dans le rond central, relance propre dans les pieds de Pogba et au dabeur fou de faire le reste. Comprendre organiser la contre-attaque. Depuis le début de la saison, Manchester United va très bien, beaucoup mieux que la saison dernière. Notamment grâce à l’arrivée de Nemanja Matić, qui fait ce travail défensif que ne pouvait pas faire Ander Herrera , et qui libère complètement Pogboom. Avec Kanté, Pogba, qui est l’un des atouts majeurs des Bleus, se retrouve donc dans une situation similaire à celle qu’il connaît en club. Comme Kanté d’ailleurs. Et c’est en mettant le maximum de joueurs dans les meilleures conditions que l’on crée une machine de guerre. Et avec Kanté comme premier rouage, la machine peut remporter quelques batailles.