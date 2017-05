Kanté élu meilleur joueur de Premier League par la presse

0

TP

Kanté reste numéro 1.Il y a deux semaines, les joueurs et les entraîneurs de Premier League l'ont élu. Désormais, ce sont les journalistes qui ont choisi N'Golo Kanté comme meilleur joueur du championnat anglais cette saison. Il termine devant Eden Hazard , son coéquipier, et Dele Alli , le milieu de Tottenham . En tout, ils étaient dix-sept à être nommés, dont David Luiz ou Diego Costa par exemple. À eux deux, Hazard et Kanté ont rassemblé plus de 65% des suffrages. Interrogé pour l'occasion, le milieu français était évidemment ravi : «Il succède à Jamie Vardy et rentre dans un club très fermé avec notamment George Best Cristiano Ronaldo , Luis Suarez ou encore Gareth Bale N'Golo dans la caste.