Kane fait valser WBA

0

Tottenham 2-0 West Bromwich Albion

Un après-midi sous le signe du K.Contre West Bromwich, Harry Kane avait la possibilité de devenir le buteur de Tottenham arrivé le plus tôt à 60 buts en Premier League, en tout juste 99 matchs. Et il tenait visiblement à marquer le coup : le citoyen de White Hart Lane a marché le poing levé sur la défense du surprenant 8du championnat. Une première fois, une passe téléguidée d'Eriksen lui offre le temps de contrôler dans la surface avant de nettoyer la lunette de Foster. Une deuxième, c'est un débordement puissant de Walker qui l'envoie à la reprise de volée. Et pour la troisième, Dele Alli lui donne un amour de ballon d'une louche pour la conclusion petit filet opposé. La totale pour l'ami Harry, qui s'est même payé le luxe d'en rater quelques-unes devant un Foster inspiré. Mais vu que le gardien s'est aussi fait trahir par un McAuley en grande difficulté et sur la trajectoire d'une frappe d'Eriksen, bah ça donne un West Bromwich plié en quatre par les feu follets de Pochettino.Et hop, le ballon du match pour Kane et six victoires de suite pour des Spurs