Kane et les Spurs fessent Stoke

0

Tottenham 4-0 Stoke City

Par la voix de son manager, la réaction de Tottenham se devait d’être exemplaire : «» Trois jours après une piteuse élimination face à La Gantoise en seizièmes de finale de Ligue Europa, Mauricio Pochettino a été entendu par ses hommes. Ce dimanche après-midi, à White Hart Lane, les, toujours invaincus à domicile, ont passé leurs nerfs sur une pâle équipe de Stoke City (4-0).Un large succès qui porte avant tout l’empreinte de Harry Kane . Étincelant, l’attaquant a inscrit un– lui permettant de dépasser la barre des cents buts en carrière à seulement vingt-trois ans – et a offert une passe décisive. Le show commence peu avant le quart d’heure de jeu où l’Anglais profite d’une remise hasardeuse de Shawcross pour ouvrir la marque. Si Crouch rate de peu l’égalisation devant Lloris (23), Vertonghen touche la barre (27) et Kane fait frissonner l’enceinte londonienne d’une frappe rasante (28). Le prince Harry se montre finalement plus adroit quelques minutes plus tard en marquant d’une demi-volée du gauche et sur un coup franc dévié par Indi qui trompe Grant. Puis, juste avant la pause, il se mue en passeur pour Dele Alli . Dépassés, desapathiques continuent de subir en seconde période. Mais Kane ne peut alourdir le score malgré deux énormes occasions (57, 73).Deux semaines après un revers à Liverpool , lesenchaînent avec une huitième victoire consécutive à domicile en Premier League, égalant ainsi leur record établi en mars-août 2009. Surtout, les joueurs de Pochettino repassent provisoirement devant Manchester City et pointent à dix longueurs de Chelsea